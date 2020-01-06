

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجزائر |

06 January, 2020

أكدت وزارة الخارجية الجزائرية رفضها التدخل الأجنبي في ليبيا داعية لتغليب المصلحة العليا للبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إدانتها “بقوة القصف الذي استهدف الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس وخلف العديد من الضحايا” معتبرة “أن مثل هذه الأعمال مهما كانت الأطراف الضالعة فيها من شأنها أن تنمي الأحقاد وتزيد الأزمة عمقا وتعقيدا”.

وجددت الجزائر “رفضها القاطع لأي تدخل أجنبي في ليبيا داعية “كافة المكونات ومختلف الأطراف الليبية لتغليب المصلحة العليا والعودة السريعة إلى مسار الحوار الوطني الشامل للتوصل إلى حلول كفيلة بإخراج هذا البلد …من الأزمة التي يعاني منها وبناء دولة مؤسسات ينعم فيها الشعب الليبي …بالسلم والأمن والاستقرار في كنف البلد الواحد”.