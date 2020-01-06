المسماري يُعلن تحرير سرت في عملية خاطفة

أخبار ليبيا24

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الإثنين، تحرير الجيش الوطني لمدينة سرت، مشيرًا إلى أن تحريرها لم يستغرق أكثر من ثلاث ساعات في عملية سريعة وخاطفة اعتمدت على السرية والمفاجأة.

ووجه المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، التبريك للشعب الليبي على تطهير سرت من الميليشيات الإرهابية، مؤكدًا أن الجيش الوطني جاهزة لصد أي محاولة للاقتراب من سرت.

وقال المسماري، “إن مجموعات مسلحة خرجت الآن من مدينة سرت وقواتنا تطاردها”، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية مستمرة لتحرير كامل ليبيا من الإرهاب.

وأضاف، “تم تطهير مدينة سرت من الإرهاب وإعادتها إلى حضن الوطن بعد أن كانت حاضنة للمجموعات الإرهابية لمهاجمة الهلال النفطي”.

وكانت مصادر عسكرية، اليوم الإثنين، قد أكدت، اليوم الإثنين، إن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر سيطر على كامل سرت، وذلك بعد إعلان السيطرة بالكامل على منطقة بوهادي وقاعدة القرضابية وعدة معسكرات.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن الجيش الوطني نجح في اقتحام مدينة سرت من 5 محاور مصحوبة بغطاء من سلاح الجو.

وأوضحت أن عناصر من الجيش ضمت رجال الصاعقة والكتيبة 128 والكتيبة 210 والكتيبة 646 والكتيبة 192، نجحوا في اقتحام سرت من 5 محاور.

وكانت قوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة الوفاق قد أعلنت في وقت سابق أنها صدت هجوما للجيش الوطني، وأنها دفعت بتعزيزات إلى مشارف سرت لتحصين مداخلها وتأمين ضواحيها الشرقية والجنوبية.

وتمكنت وحدات من الجيش الوطني من دخول كتيبة الساعدي وتأمينها بعد السيطرة عليها بالكامل، كما مشطت القوات المسيطرة منطقة الكتيبة وفرض سيطرتها الكاملة.

وأكد آمر الكتيبة 192 مشاة النقيب عمر أبسيط من داخل معسكر الساعدي، سيطرة القوات المسلحة على المعسكر.

ودخل الجيش الوطني منطقة بوهادي وسط ترحيب كبير من الأهالي، ليواصل بعدها الدخول إلى حي رقم (3) أحد أكبر الأحياء في مدينة سرت وسط ترحيب الأهالي أيضًا. وأظهرت صور ومشاهد مسلحة، دخول وحدات الجيش الوطني إلى سرت وسط استقبال الأهالي لها.

وأكدت مصادر أن قوات الوفاق ممثلة في قوة حماية وتأمين سرت قد فرت من المدينة وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى.

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