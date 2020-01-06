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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

06 January, 2020

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الإثنين تعليماته العاجلة بحلحلة كافة مشاكل الصرف الصحي في مدينة بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة أن تعليمات الثني جاءت عقب جولته التي أجراها السبت في عدد من أحياء المدينة ووقوفه على مشاكل الصرف الصحي وتهالك البنية التحتية التي تعاني منها تلك الأحياء.

وناقش الثني هذه المشاكل خلال اجتماع عقده اليوم بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء ببنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي، ورئيس المجلس التسييري لبنغازي صقر بوجواري، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني.

وبحث الاجتماع كافة الحلول المطروحة لإنهاء هذه المشاكل تماما وطالب الثني بإعداد الدراسات اللازمة لهذه المشاريع في أقرب وقت للمباشرة في تنفيذها.