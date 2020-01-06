

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 January, 2020

قال أوجينيو زوفيلي، النائب الإيطالي ورئيس لجنة شنجن يوروبول والهجرة، إن إلغاء قمة العاصمة الليبية طرابلس بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “مجرد نتيجة منطقية مدتها خمسة أشهر لم يتم فيها القيام بشيء لمنع تصعيد النزاع، ولا لحماية مصالحنا (روما) الأساسية من حيث موارد الطاقة ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر”.

وأضاف زوفيلي، وهو رئيس حزب الرابطة في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي: “والنتيجة هي أننا اليوم نسلم فعليًا مفاتيح موانئنا ونظام الإمداد الخاص بنا إلى تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان”، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابع زوفيلي أن التراجع الدبلوماسي لروما “جعلنا على بعد خطوة واحدة من أكبر كارثة جيوسياسية على بلدنا منذ فترة ما بعد الحرب”.