سلامة يكشف الجهة المنفذة لقصف الكلية العسكرية ويدعو لتنازلات وتقاسم السلطة

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا إن هجوما بطائرة مسيرة ربما نفذته دولة تدعم الجيش الوطني الليبي.

ودعا المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، إلى وقف التدخلات الأجنبية كافة في ليبيا.

وقال سلامة في مؤتمر صحفي، في نيويورك، اليوم الإثنين “هناك ميليشيات ومرتزقة في ليبيا.. أوقفوا التدخلات الأجنبية”.

وأضاف “على الليبيين أن يوقفوا السلوكيات العسكرية ويتفقوا على حل ويقدموا تنازلات لاقتسام السلطة”، مؤكدًا “لا أرى أي طرف قادر على فرض سيطرته على كامل ليبيا”.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إنه لا يمكن أن يفصح عن الدولة المسؤولة عن الهجوم على الأكاديمية العسكرية.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية، السبت الماضي مقتل 28 شخص وإصابة 18 آخرين، جراء قصف لطيران أجنبي استهدف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس.

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