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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

06 January, 2020

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” من تبعات الاشتباكات في العاصمة طرابلس مؤكدة أنها أدت لخروج أكثر من 115000 طفل إلى خارج المدرسة.

وبينت “اليونيسف” في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن التصعيد الأخير للعنف في مدينة طرابلس ومحيطها أثر على عدد كبير من المدارس، حيث تم تدمير خمس مدارس، وإغلاق 210 مدارس” مؤكدة أن الاشتباكات دفعت أكثر من 115000 للخروج من المدرسة في عين زارة ، وأبو سالم وسوق الجمعة.