مديرية أمن طرابلس تفتح باب التجنيد للعنصر النسائي بأقسام المرور

أعلنت مديرية أمن طرابلس، عن فتح باب القبول لتجنيد العنصر النسائي للعمل بهيئة الشرطة في أقسام المرور بالمديرية.

وأوضح بيان للمديرية اليوم، الشروط المطلوبة في المتقدمات والمتمثلة في أن تكون مواطنة ليبية ومتمتعة بالحقوق المدنية وغير متزوجة من أجنبي، ولا يقل سنها عن 18 سنة ولا تزيد على ثلاثين.

كما شملت الشروط ألا يقل طولها عن 168 سم، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك، ولا يكون قد حكم عليها في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليها اعتبارها، وألا يكون قد سبق عزلها أو فصلها بقرار تأديبي.

كما شملت الشروط أن تكون لائقة صحيا بالكشف الطبي، وتكون متحصلة على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وتجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي تعقد بإحدى مؤسسات تدريب الشرطة، وتقبل العمل في أقسام المرور داخل طرابلس.

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