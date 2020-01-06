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الخراز لـ218: جاهزون لتأمين سرت

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال، إن الوزارة مستعدة لتأمين سرت بالتعاون مع مديرية الأمن بالمدينة.

وأوضح الخراز في تصريح لقناة “218”، إن الوزارة تتابع كافة التطورات العسكرية والعمليات العسكرية في مدينة سرت، لافتًا أن الوزارة وضعت خططا فيما يخص المدن والمناطق الواقعة خارج نطاق سيطرتهم، بما فيها سرت وطرابلس وما حولهما.

وأكد الخراز أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة لمباشرة مهامها في مدينة سرت بعد انتهاء العمليات العسكرية.

وأضاف الخراز، أن الأجهزة الأمنية ستنتشر في مدينة سرت بالتعاون مع مديرية سرت، بعد تلقيهم التعليمات وبالتنسيق مع القوات المسلحة، لمساندة الأجهزة الأمنية في مدينة سرت.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • بعد تحرير سرت كلام فى سرك تحرير مصراطة سيكون مثل شكة الدبوس فالبنيان المرصوص سقط فى طرابلس دفاعا عن اللصوص والان عادت سرت لاهلها بعد احتلال داعشى ثم اخوانى صهيونى بغيض والان تتنفس الحرية الحقيقية ليحكمها ابناؤها

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