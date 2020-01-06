

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 January, 2020

عقد اليوم الاثنين الاجتماع السنوي لشركة أكاكوس للعمليات النفطية للعام 2019 بمقرّ المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة طرابلس، وذلك برئاسة رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال الاجتماع استعراض نشاط الشركة وإداراتها المختلفة خلال العام 2019، بالإضافة إلى مناقشة الخطة الأمنية بحقل الشرارة، وبرامج الصحة والسلامة والبيئة؛ والاطلاع على سير العمليات وبرامج هندسة المكامن والحفر التطويري وصيانة الآبار، والمشاريع المتعلّقة بالاتصالات وتقنية المعلومات كما استعرضت الشركة ميزانيتها المقترحة للعام 2020، بالإضافة إلى مختلف المشاريع التي تعتزم القيام بها خلال العام المقبل للرفع من معدّلات الانتاج وزيادة الاحتياطي النفطي.

وأشار رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة إلى الإنجازات التي حققتها الشركة خلال سنة 2019، والتي تشمل استكمال الدراسات المكمنية، وصيانة حوالي 55 بئرا نفطيا بهدف إعادتها للإنتاج، والبدء في تنفيذ مشروعي الطاقة الشمسية و التحول الرقمي، وتطوير القطعة م، ن(186)، والتراكيب (ب – ح)، و(ي – ك)، و(ط – ص)، بالإضافة إلى صيانة الخزانات الرئيسية بميناء الزاوية النفطي.

وأشار صنع الله إلى ضرورة تحسين الخدمات اللوجستية والسلامة الغذائية، وتوفير النوادي الترفيهية لكافّة العاملين بالمواقع الانتاجية التابعة للشركة.

من جهته، استعرض رئيس لجنة إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية الصعوبات الأمنية التي تعرض لها مقر الشركة بطرابلس ومنطقة عمليات الشركة بحقل الشرارة، مما أثر على عمليات الإنتاج.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أبو القاسم شنقير، و العماري محمد العماري، وجاد الله العوكلي. وعن جانب شركة أكاكوس للعمليات النفطية حضر كلّ من نوري الصيد رئيس لجنة الادارة، وأعضاء لجنة الادارة، أسامة اللطعي، وأحمد الغزال، بالإضافة إلى نور الدين الشقمان رئيس لجنة الملاك ورئيس واعضاء هيئة مراقبة الشركة ، والمدراء العامون بالإدارات المختصة بكلّ من المؤسسة والشركة.