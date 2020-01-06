قطاع التعليم في بنغازي يندد بالتدخل التركي

شهدت مدرسة “شهداء يناير”، في مدينة بنغازي، اليوم الاثنين، وقفة لقطاع التعليم بالمدينة احتجاجا على التدخل التركي العسكري في ليبيا.

وحضر الوقفة وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز، ومسؤول قطاع التعليم في بنغازي مصطفى بلحسن، وعدد من مديري مدارس المدينة والعاملين في القطاع التعليمي والمعلمين والطلبة.

وأعرب الحضور في وقفتهم عن رفضهم القاطع لأي تدخل تركي عسكري في الشأن الليبي.

يشار إلى أن غالبية المدن والمناطق والقبائل الليبية، عبروا عن رفضهم القاطع للتدخل العسكري التركي في ليبيا، وأكدوا وقوفهم إلى جانب الجيش الوطني في حربه ضد الإرهاب والجماعات المسلحة.

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