مديرية أمن أجدابيا تعلن استعدادها لدحر العدوان التركي

أكد منتسبو مديرية أمن اجدابيا بكل مكوناتها من ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين الجاهزية الكاملة لتلبية نداء القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر ووزارة الداخلية بقيادة المستشار إبراهيم بوشناف، للالتحاق بساحات العز والشرف للقتال جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة، ورفع درجة الاستعداد والتأهب التام للدفاع عن الوطن.
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قناة ليبيا
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