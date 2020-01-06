الغرياني: يجب تفعيل الاتفاقية مع تركيا وطرد المبعوث الأممي وتشكيل حكومة حرب

ليبيا – إستنكر المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني في بياناً له أمس الأحد المجزرة⁩ البشعة التي إستهدفت الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس

الغرياني وفي بياناً نشرته دار إفتاء المؤتمر العام منتهي الولاية قال :”المجزرة البشعة التي ذهبت بعشرات الطلبة الشباب الأبرياء في مقتبل أعمارهم لا تكفي فيها بيانات الاستنكار والتنديد والاكتفاء من المسؤولين بالبيانات المستهلكة تهاون بدماء الشهداء واستهتار بالوطن وتلاعب بمصيره”.

وأضاف :”إ ن كانت الحكومة ومجالسها تؤلمهم المأساة حقيقة فلا بد من اتخاذ خطوات عملية للرد على العدو، أما البيانات المسكنة فقد سئمنا منها ولم تزد العدو إلا جرأة وإجراما ،ووفاء لدماء هؤلاء الشباب الصغار الأبرياء ولغيرهم من الشهداء في طرابلس ودرنة وبنغازي ومرزق ⁧‫فلا أقل من قطع العلاقات مع الدول المعادية ” حسب زعمه.

وطالب الغرياني بتفعيل الاتفاقية التركية وتفعيل منظومة دفاع جوي تحمي ما وصفها بـ”الأهداف المدنية الكليات والمدارس والمستشفيات والمطارات والأحياء السكنية” المستهدفة بطائرات ما من وصفهم بـ “العدو” (القوات المسلحة الليبية) ، مضيفاً:”حكومة تعلن النفير العام للحرب ووزراؤها منهم من هو موال للسعودية ومنهم من هو موال لحفتر، أمر لا يصدق!”.