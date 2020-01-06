أعلن رئيس الحكومة الليبية (المؤقتة سابقا) عبد الله الثني الطوارئ لتقديم الخدمات العاجلة والطارئة لمدينة سرت.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني أعلن الطوارئ لبعض وزارات الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها ومصالحها العامة الخدمية لتقديم الخدمات العاجلة والطارئة لمدينة سرت .

وأكد الناطق باسم الجيش أحمد المسماري تحرير كامل مدينة سرت من التشكيلات المسلحة مشددا على أنه سيجري تقديم كافة الخدمات اللازمة للمدينة.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي تابعته بوابة إفريقيا الإخبارية إن عملية تحرير المدينة استغرقت 3 ساعات وجرت من أربع محاور برية بالإضافة إلى محور بحري كما أن سلاح الجو كان مستعدا لتقديم الدعم مبينا أن الجيش منذ 15 يوم يقوم بتحشيدات ضخة استعدادا للعملية كما جرى قصف قاعدة القرضابية لتدمير القوة العسكرية للتشكيلات المسلحة.