مصادر تكشف عن إبرام الوفاق اتفاقية مع أنقرة للتكفل مادياً لتعويض المصابين والقتلى الأتراك

ليبيا – أفادت مصادر أمس الأحد بوصول مقاتلين من جنسيات مختلفة إلى طرابلس قادمين من سوريا.

المصادر أكدت بحسب قناة “العربية الحدث” على أن عناصر في الاستخبارات التركية وصلت إلى طرابلس تمهيداً لدخول القوات التركية بعدها حيث دخلت عناصر استطلاع استخباراتية من الجيش التركي إلى طرابلس للإعداد والتجهيز لاستقبال القوات التركية القادمة إلى ليبيا.

ونقلت أن تركيا سلّمت الوفاق أجهزة رؤية ليلية وأجهزة كشف الألغام والمفرقعات وأسلحة تركية خفيفة ومتوسطة.

كما أشارت إلى أن الوفاق أبرمت اتفاقية سرية مع أنقرة للتكفل مادياً بضحايا تركيا تضمن دفع الوفاق تعويضات لمصابين أو قتلى من الجانب التركي.

وفي هذا السياق أفادت بأن عبد الحكيم بلحاج اجتمع بقيادات من الإخوان وإخوان ليبيا في تركيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية