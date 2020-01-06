

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

06 January, 2020

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أنه أن المسارات الثلاثة لإنهاء الأزمة في ليبيا، ستطُلق الآن، مردفا “لقد بدأنا بالمسار الأول، ولا ننتظر حتى يتم عقد مؤتمر برلين”.

وأضاف سلامة، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي بنيويورك، على خلفية مشاركته في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا “نأمل إقامة المؤتمر، لأن هذا سيعطي زخمًا دوليًا لهذا المجهود على الأرض، والبعض يعتقد بأن هناك حلاً عسكريًا، ولكن أود أن أكون واضحًا بأنه ليس هناك حلاً عسكريًا في ليبي”.

وشدد سلامه على أن “التدخلات الخارجية تعقد الأوضاع في ليبيا” مطالبا بوقف إرسال السلاح والمرتزقة إلى حرب طرابلس، قائلا “هناك ما يكفي من الأسلحة والمرتزقة في ليبيا”.

وأوضح سلامه أن المنظومة الدولية منقسمة بشأن الأوضاع في ليبيا، لافتاً إلى أن مجلس الأمن انعقد 14 مرة قبل ذلك ولم يصدر عن هذه الاجتماعات أي قرار يوقف ما يحدث في ليبيا.