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هيبة ينفي التوقيع على بيان “يرحب بالتدخل التركي”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى أستاذ العلاقات الدولية والسياسية إبراهيم هيبة، أن يكون له أي علاقة في بيان أصدرته مجموعة تضم سياسيين، ومسؤولين، وأكاديميين، ومثقفين، بشأن الاتفاقيتين الأمنية والبحرية الموقعتين بين حكومة الوفاق وتركيا.

وكتب هيبة بصفحته في “فيسبوك”، “للتوضيح أنا ليس لي علاقة بهذه العريضة ومن أعدها.. تم وضع اسمي فيها بدون علمي وبدون التشاور معي”.

وقال الموقعون على البيان إنهم يؤيدون الاتفاقية مع تركيا، ودعم أنقرة لحكومة الوفاق لصد ما أسموه بـ”العدوان على مدينة طرابلس وحماية المدنيين العزل الذين يطالهم القصف”.

وأرسل الموقعون على البيان نسخة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورؤساء بعثات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، وأعضاء الاتحاد الأوروبي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، وأمين عام اتحاد المغرب العربي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لا يوجد ليبى مثقف يقبل تسليم بلده للمعتوه التركى لانها سخافة وليست ثقافة كل من شارك فيها سيحاكم بتهمة الخيانة للوطن فمن يقبل ان تكون ليبيا ارث عثمانى كما يقول مهبول اسطنبول

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