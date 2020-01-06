هيبة ينفي التوقيع على بيان “يرحب بالتدخل التركي”

نفى أستاذ العلاقات الدولية والسياسية إبراهيم هيبة، أن يكون له أي علاقة في بيان أصدرته مجموعة تضم سياسيين، ومسؤولين، وأكاديميين، ومثقفين، بشأن الاتفاقيتين الأمنية والبحرية الموقعتين بين حكومة الوفاق وتركيا.

وكتب هيبة بصفحته في “فيسبوك”، “للتوضيح أنا ليس لي علاقة بهذه العريضة ومن أعدها.. تم وضع اسمي فيها بدون علمي وبدون التشاور معي”.

وقال الموقعون على البيان إنهم يؤيدون الاتفاقية مع تركيا، ودعم أنقرة لحكومة الوفاق لصد ما أسموه بـ”العدوان على مدينة طرابلس وحماية المدنيين العزل الذين يطالهم القصف”.

وأرسل الموقعون على البيان نسخة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورؤساء بعثات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، وأعضاء الاتحاد الأوروبي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، وأمين عام اتحاد المغرب العربي.

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