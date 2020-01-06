الحكومة الليبية تعلن الطوارئ في بعض وزرائها لتقديم الخدمات العاجلة لمدينة سرت

بنغازي-العنوان أعلن رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الإثنين، الطوارئ لبعض وزارات الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها ومصالحها العامة الخدمية لتقديم الخدمات العاجلة والطارئة لمدينة سرت. وجاء هذا الإعلان عقب إعلان القوات المسلحة تحرير مدينة سرت بالكامل في عملية خاطفة وسرية استغرقت أقل من ثلاث ساعات. وأعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، في …

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