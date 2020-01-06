الحكومة الليبية تعلن الطوارئ في بعض وزرائها لتقديم الخدمات العاجلة لمدينة سرت

بنغازي-العنوان أعلن رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الإثنين، الطوارئ لبعض وزارات الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها ومصالحها العامة الخدمية لتقديم الخدمات العاجلة والطارئة لمدينة سرت. وجاء هذا الإعلان عقب إعلان القوات المسلحة تحرير مدينة سرت بالكامل في عملية خاطفة وسرية استغرقت أقل من ثلاث ساعات. وأعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، في …
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الأمن الوقائي الليبي المنطقة الغربية –
من البداية سرت متواطئة مع مصراتة ومصراتة تبعيتهم لحفتر واضحة جدا من حرق مطار طرابلس العالمي وقصف مطار معيتيقة وقصف مصانع الغذائية منها مصنع البسكويت في طريق السواني وأخيرا يوم أمس قصف االطلبة العسكريين في الكلية ـ المصراتيين بأختصار يحاولون جهلا منهم إقناع الليبيين وخاصة في طرابلس أن مصرااتة هي المنفذ الوحيد لليبيين ومحاولة إحتكار المؤسسات العامة الليبية وخدماتها الى مدينتهم ـ بما في ذلك مصنع الحديد والصلب والمصانع الأخرى ـ من جرائمهم ضد تاورغاء وكذبهم بشأن الأغتصاب ـ وحيازتهم للعديد من الأبرياء الليبيين داخل سجونهم المظلمة ـ وتهريبهم وبيعهم للعمالة الوافدة لليبيا عبر زوارق لأوروبا وسرقة الأعتمادات البنكية من المصارف الليبية بأعتبارها غنيمة وسرقة الخيول والأغنام من سرت ـ لا أعتقد كما يعتقد الكثيرون أن سياسة مصراتة تنفع الادارة في حكومة الوفاق سواء بنشر مليشياته التي عرقلة تسيير الاعمال للبلديات في طرابلس حتى تعليق الدراسة حاليا في مناطق طرابلس ومما يسبب تجهيل المجتمع وتأخير التحصيل العلمي والدراسي الذي يعتبر عماد الجيل القادم والخدمات الاجتماعية كافة في بلدية طرابلس العاصمة وضواحيها ـ فتأثير التدخلات المصراتية بمليشياتهم يعرقل حتى الدولة المدنية وقيام مؤسساتها باعمالهم والحرص على أماناتهم وأمنهم.
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