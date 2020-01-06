لجنة الدفاع النيابية تُبارك السيطرة على سرت

لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تُبارك سيطرة الجيش الوطني على سرت وتدعوه لضرب الجماعات المسلحة والمتطرفين
تعليقات
-
سرت على بركة الله ايها الجيش الوطنى اليوم سرت وغدا مصراطة الخاوية الان من الرجال الذى سحقوا فى طرابلس وستدخلوها ان شاء الله سيرا على الاقدام بعد ان ينتفض الشرفاء من اهلها ويحرقوا اوكان الخوان عملاء الدولة العثمانية
-
لا تسبق الفرحة بي الليلة قبل تتأكد من السيطرة القوات البنيان مرصوص وصلتها التعزيزات من مصراتة تقوم الهجومية المعاكس كبير دخلت إلى سرت قمتم بالتصوير انتهى فلم سوف تخرجوا الان من سرت من فشل دخول طرابلس من غريان لن يدخلها من سرت أيها الأسير احمق
-
واضح انك مشيط
ههههههههه
الف مبروك لقواتنا المسلحة وللشعب الليبي بالكامل
والعاقبة لمصراتة
هههههههه
-
أضف تعليقـك