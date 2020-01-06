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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 January, 2020

أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب مباركتها تحرير مدينة سرت من التشكيلات المسلحة.

ودعا رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب طلال الميهوب أهالي مدينة سرت وكافة المسؤولين بها لإعلان تأييدهم للقوات المسلحة.

وأكد الناطق باسم الجيش أحمد المسماري تحرير كامل مدينة سرت من التشكيلات المسلحة مشددا على أنه سيجري تقديم كافة الخدمات اللازمة للمدينة.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي تابعته بوابة إفريقيا الإخبارية إن عملية تحرير المدينة استغرقت 3 ساعات وجرت من أربع محاور برية بالإضافة إلى محور بحري كما أن سلاح الجو كان مستعدا لتقديم الدعم مبينا أن الجيش منذ 15 يوم يقوم بتحشيدات ضخة استعدادا للعملية كما جرى قصف قاعدة القرضابية لتدمير القوة العسكرية للتشكيلات المسلحة.