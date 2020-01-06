وزيرة الشؤون الاجتماعية تعلن الطوارئ لتقديم الخدمات العاجلة لأهالي سرت

بنغازي-العنوان أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية رئيس لجنة الأزمة والطوارئ بالحكومة الليبية، الدكتورة فتحية علي، تعليماتها لمكتب الشؤون الاجتماعية والقطاعات التابعة للوزارة ببلدية سرت والبلديات المجاورة إلى رفع حالة الطوارئ والاستعداد لتقديم جميع الخدمات للأهالي والمواطنين، وذلك بعد تحريرها من قبل القوات المسلحة العربية الليبية. وباركت وزير الشؤون الاجتماعية، انتصارات وتقدُمات القوات المسلحة وتحريرها لمدينة سرت …
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صحيفة العنوان الليبية
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