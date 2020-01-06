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سلامة عن الهجوم على الكلية العسكرية: «من المحتمل أنه تم بواسطة بلد يدعم قوات القيادة العامة»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال المبعوث الأممي في ليبيا، غسان سلامة، إن «الوضع في ليبيا صعب للغاية»، مدللا على صعوبة الوضع في البلاد «بما حدث مساء السبت عندما قُتل عشرات الطلبة في الكلية العسكرية وهم غير مسلحين تماما بهجوم من طائرة مسيرة»، قائلا «من المحتمل أن الهجوم كان بواسطة بلد يدعم قوات القيادة العامة».

وتابع سلامة في إحاطة إعلامية على هامش جلسة لمجلس الأمن اليوم، أنه ناقش الوضع في ليبيا مع أعضاء مجلس الأمن في جلسة استمرت أكثر من ساعتين، مضيفا أنه بحث الوضع قبل ذلك في جلسة عمل مطولة مع الأمين العام لمجلس الأمن.

والأحد، صرح المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، بأن عدد ضحايا قصف الكلية العسكرية في طرابلس وصل إلى 30 قتيلا و33 جريحا حالتهم بين الخطيرة والمتوسطة.

وقالت «عملية بركان الغضب» إن المعلومات الأولية بعد معاينة شظايا وبقايا الصاروخ الذي استهدف الكلية تكشف أنه من نوع «Blue Arrow 7 Ba-7»، أطلقته طائرة مسيرة صينية الصنع «دعمت بها الإمارات» قوات القيادة العامة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • انت حمار ياسلامة لو كان العملية بصاروخ لترك حفرة فى الارض ولقتل كل من كانوا فى المنطقة ولكنها قذيفة هاون صغيرة لدرجة اننا راينا من حولها يمشوا على ارجلهم دون اى اصابات كفاية شهادة زور ياسلامة اتقى الله بنتك ليا بتضحك عليك

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  • هذا الخائن لايريد الخير لليبيا انه أداة لمن يريد تقسيم ليبيا
    “من *المحتمل* أن الهجوم كان بواسطة بلد يدعم قوات القيادة العام”
    لعنك الله أن لم تكن متأكد 100% التزم الصمت حتي نعرف الحقيقة

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  • Ya UN donkey this is not a
    probability case as tossing a coin or a dice
    Get your physical evidence instead of your stinky and bias analysis ya donkey
    See, the UN is always ready to adding more gasoline to existing fires
    Go to hell and live in it for good

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