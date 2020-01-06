ثابت: القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة وبعزيمة عالية

بارك عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء عبد المطلب ثابت الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفه حفتر بعد دحرها للجماعات الإرهابية وطردها من مدينة سرت.

مدينة سرت بفضل الله ثم سواعد ابناء قوات المسلحة العربية الليبية تعود لحضن الوطن من جديد بعد سيطرة الجماعات الإرهابية لفترة طويلة.

وقال ثابت ان رجوع سرت لحضن الوطن يعتبر انتصار كبير للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير وبالتحديد في هذه الفترة بعد تهديد المعتوه العثماني لدولتنا الحبيبة ليبيا.

ويعتبر تقدم قواتنا المسلحة علي الارض امر مهم جدا كون القوات المسلحة تقاتل الإرهاب نيابة عن العالم.

و طالب ثابت كل القبائل والمدن والمناطق بضرورة الاصطفاف خلف القوات المسلحة العربية الليبية وتقديم الدعم لها من أجل تخليص الوطن من الأرهاب وتحرير ليبيا منهم.

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