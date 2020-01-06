المحجوب يتحدث لبوابة افريقيا عن هجوم الكلية العسكرية

عبدالله الزائدي- همسة يونس/ بوابة إفريقيا الإخبارية |

06 January, 2020

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقوات المسلحة الليبية، خالد المحجوب، أن واقعة استهداف طلبة الكلية العسكرية في طرابلس، يأتي ضمن حملة العمليات الإرهابية الممنهجة التي يشنها من وصفهم بـ”المليشيات” لتأليب الرأي العام وإلصاق التهم بالجيش الليبي.

وفي حوار مع “بوابة إفريقيا الإخبارية” استهله المحجوب بالترحم على أرواح الضحايا، قال مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقوات المسلحة الليبية “أصابع الاتهام تشير إلى الجماعات الإرهابية التي تنتهج هذا النهج بشكل مستمر، فهذه العملية ليست الأولى من نوعها وشاهدنا ذلك سابقا في زليتن و مذبحة براك، فكل هذه الأعمال تحمل صبغة واحدة”، مؤكدا أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تقوم بجمع الأدلة لكشف ملابسات عملية استهداف الكلية العسكرية والقصاص.

وتابع المحجوب، “الجميع يعلم من هم أعداء المؤسسات العسكرية، والدلائل تشير إلى أن هذا العمل الإرهابي مقصود، والقصد منه هو العمل على إضعاف المد الشعبي والتلاحم بين أبناء الشعب الليبي الذين اجتمعوا على رفض الغزو التركي، ورفض استعانة حكومة الصخيرات بالأتراك، كما اتفقوا على دعم القوات المسلحة الليبية، مما ادخل الرعب في صدور هؤلاء المليشيات التي أدركت أن نهايتها قد اقتربت، وجعلها تقوم بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة”، بحسب تعبيره.

وأضاف، “نحن القوات المسلحة الليبية لا يمكننا أن نستهدف بأي شكل من الأشكال أفراد في مؤسسات، وكل استهدافاتنا التي تأتي من خلال سلاح الجو أو الأسلحة النوعية دائما ما نراعي فيها القوانين والقواعد والأعراف الدولية والمحلية والقيم الإنسانية، وندرك أن الساحة مراقبة فهناك أقمار صناعية وهذه مسائل تهمنا لأننا نعمل على تخليص الوطن، كما أن لدينا الحاضنة الشعبية الكبيرة في كل المناطق ولا يمكن أن نجازف بمثل هذه الأعمال لنخسر الحاضنة الشعبية، فالسؤال ما الذي نكسبه من قتل هؤلاء؟،،، “أبحث عن صاحب المصلحة” وأصحاب المصلحة في هذه العملية معروفين وواضحين، شعروا الآن بنهايتهم فأصبحوا يبحثون عن أي عمل يحرج القوات المسلحة أو ينال من القوات المسلحة لوصفها بأنها غير مسؤولة وهذا الشئ غير صحيح، فنحن قوة مسؤولة يهمنا حياة المواطنين وممتلكاتهم والا كنا دخلنا طرابلس حتى لو كان الثمن الأرواح، فإذا كان الجيش الليبي يريد ذلك كان سيدخل بقوة كبيرة وهائلة، ويحرر طرابلس من أول يوم ولكن الجيش يدرك واجباته في الحفاظ على المواطنين”.

وأكد المحجوب، أن القوات المسلحة الليبيى تفخر بالزخم الشعبي وتعتز به، قائلا” هذه اللحمة التي شاهدناها في الليبيين وهذ المد الشعبي يؤكد وطنية الليبيين وحبهم لبلدهم ويؤكد اكتشافهم للحقيقة التي غيبت عن بعض منهم، فاليوم المشهد أصبح واضح، هؤلاء أتوا باحتلال، هؤلاء لا يهمهم الوطن، ضريبة بقاء المليشيات باهضة ومكلفة جدا للوطن، ولذلك لابد من القضاء عليهم لأن بقائهم يتعارض مع الاستقرار والأمن”.