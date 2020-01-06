مصراتة تعلن الطوارئ وتوقف الدراسة بعد إعلان القوات المسلحة تحرير سرت

مصراتة-العنوان

أعلن في مصراتة مساء اليوم الإثنين حالة النفير القصوى وإيقاف تام للدراسة في المدينة وحظر التجول بعد الساعة الـ 10 مساءً إلى الـ 8 صباحًا.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقد في مقر بلدية مصراتة ضم عميد البلدية ومسؤول قطاع التعليم والقيادات الأمنية والفاعليات الشعبية في مصراتة.

وقال مسؤول التعليم في مصراتة، في مداخلة هاتفية عبر قناة مصراتة المحلية، إنه تقررت عدة قرارات خلال الاجتماع من بينها إيقاف الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بالمدينة.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان القوات المسلحة تحرير كامل مدينة سرت من مليشيات الوفاق في عملية خاطفة اليوم الإثنين.