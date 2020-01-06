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مصراتة تعلن الطوارئ وتوقف الدراسة بعد إعلان القوات المسلحة تحرير سرت

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

مصراتة-العنوان

أعلن في مصراتة مساء اليوم الإثنين حالة النفير القصوى وإيقاف تام للدراسة في المدينة وحظر التجول بعد الساعة الـ 10 مساءً إلى الـ 8 صباحًا.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقد في مقر بلدية مصراتة ضم عميد البلدية ومسؤول قطاع التعليم والقيادات الأمنية والفاعليات الشعبية في مصراتة.

وقال مسؤول التعليم في مصراتة، في مداخلة هاتفية عبر قناة مصراتة المحلية، إنه تقررت عدة قرارات خلال الاجتماع من بينها إيقاف الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بالمدينة.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان القوات المسلحة تحرير كامل مدينة سرت من مليشيات الوفاق في عملية خاطفة اليوم الإثنين.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • قلت من قبل ان القوات ستتقدم الى طربلس مرورا بسرت ومصراطة والان تم انجاز المرور الاول بسرت فى ثلاث ساعات والمرور الثانى فى مصراطة خلال ساعات فالمصاريت انهكوا فى طرابلس ولم يعد بها سوى نساوين واطفال وعواجيز وقنونو والحيون صوان

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    • انت بي عقلك القواد رجمة لم دخول يستطيع طرابلس من غريان وما ادراك ما غريان مشاريع طرابلس لم يدخل طرابلس من ترهونة طريق المطار من البوابة 23 في الزواية سوف يدخلها من سرت منطقة ساحلية مكشوفة اي الرتل سوف يأتي من طرابلس تدميره إرادته بي سهولة لا تفرح كثير المعارك مازالت متواصلة التعزيزات مصراتة قادمة البنيان مرصوص استعادت الأجزاء كبيرة من سرت من الجيش المصري انتظر ساعات قادمة استعادة سرت اسهل من استعادة غريان معركة سرت كشفت تدخل السيسي انشاء الله جنوده ضباط يعودون الثوابت إلى القاهرة قريبا

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    • الجيش السيسي هو دخل سرت مساعدة الازلام المقبور القذافي والمداخلية مرتزقة الساعات قادمة يتم استعادة سرت من المصريين التعزيزات من مصراتة وصلت الهجومية المعاكس بدا

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