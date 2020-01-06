أردوغان: القوات المقاتلة في ليبيا لن تكون من الجيش التركي لكن جنرالاً تركياً سيديرها

ليبيا – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد أن الجنود الأتراك بدؤوا يتوجهون إلى ليبيا بشكل تدريجي.

الرئيس التركي أكد في مقابلة تلفزيونية مع قناني “سي إن إن” و”دي” المحليتين وفقاً لما نقلته “روسيا اليوم” على أن بلاده غير منزعجة من إدانة السعودية لقرار إرسال قوات إلى ليبيا، مضيفاً أنه لا يقيم وزنا لإدانتها.

وقال الرئيس التركي إن مهمة القوات التركية هناك هي التنسيق أو لإدارة العمليات، مشدداً على أن القوات المقاتلة لن تكون من الجيش التركي لكن جنرالاً تركياً سيدير هذه العمليات.

ونوّه إلى أن العساكر الأتراك الذين أرسلوا حتى الآن عددهم قليل جداً وأنهم خبراء وليسوا مجرد جنود عاديين لكن عددهم سيزيد بالتدريج لاحقاً وفقاً لقوله.

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