تونس .. خطة طوارئ لإغاثة لاجئين محتملين من ليبيا

أفاد رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بولاية مدنين، منجي سليم، اليوم الاثنين ، أن السلطات التونسية وضعت بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال إغاثة المهاجرين واللاجئين خطة طوارئ لاستقبال الوافدين على تونس في حال تطور الوضع في ليبيا إلى الأسوأ، مؤكّدا أنّ الوضع حاليا مازال عاديا ولم ترتفع وتيرة الوافدين على المعابر الحدودية التونسية.



وقال في تصريح نقلته اذاعة موزاييك “في حال وجود تدفق كبير لأعداد اللاجئين، هناك خطة طوارئ، تم وضعها منذ مدة، بالتنسيق بين السلطات التونسية من مختلف الوزارات ( الدفاع والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية …) والهلال الأحمر التونسي والمنظمات الدولية المتخصصة ومنها خاصة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وافقت عليها الحكومة وفيها العديد من السيناريوهات”.

وأوضح أنّ سيناريوهات هذه الخطة التي لم تفعل حد الآن، تختلف حسب منسوب تدفق اللاجئين والفارين المحتملين من الحرب في حال تطور الوضع إلى الأسوأ على التراب الليبي، وتشمل مجالات السكن والصحة والتغذية وحماية الأطفال، لآلاف الوافدين، مؤكدا أنّه في حال اضطرت الظروف لإقامة مخيّم فسيكون في تطاوين بعيدا على جبهات الحرب في ليبيا