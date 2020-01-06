الجفرة..حملات تفتيشية لجهاز الحرس البلدي

قامت الدورية المركزية للتفتيش والرقابة بجولة ميدانية على مختبرات التحاليل الطبية داخل مدينة هون برفقة مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية الجفرة لمتابعة مدى انطباق المعايير المعمول بها داخلها .

واكتشفت هذه الدورية التي تضم جهاز الحرس البلدي والجهات الرقابية المعنية بالامر بعض المختبرات غير ملتزمة بالمعايير الطبية التي تنظم عملها مثل النظافه ووضعية المخلفات الطبيه غير الصحيح اضافة الى انعدام التراخيص لديها لمزاولة المهنة ا و تجديدها وتم ضبط ومصادرة أدوية منتهية الصلاحية .

في جانب اخر قام جهاز الحرس البلدي ودان بحملة تفتيشية على محلات بيع المواد الغذائية صادر على اثرها كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية حيث تم اغلاق احدى المحلات وتشميعه بالشمع الاحمر كذلك عدم وجود الترخيص اللازم لدى بعض المحلات التجارية .