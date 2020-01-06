وزير الخارجية التركي: حفتر يتفوق من ناحية القوة الجوية

ليبيا – رأى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن أي طرف في الحرب الداخلية الليبية لن يحقق النصر وأن هذا الحرب ستطول إذا لم يتم إيقافها.

أوغلو وخلال تقييمه للسياسة الخارجية التركية في عام 2019 وفقاً لوكالة “الأناضول ” التركية اليوم الاثنين قال:” الانقلابي خليفة حفتر يتفوق في ليبيا من ناحية القوة الجوية”.

وأضاف:” على الجميع أن يدرك بأن لا منتصر في الحرب الليبية ويمكن أن تطول كثيرا إذا لم نوقفها وفي حال دخلت قوات حفتر العاصمة طرابلس فإن هذه الحرب ستطول كثيرا وسيموت أناس كثر”.

وتعليقا على قصف الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس قبل أيام، قال تشاووش أوغلو: “مثل هذه الغارات قد تفتح الطريق لتطورات تؤدي إلى انقسام ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية