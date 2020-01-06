الرصاص العشوائي يطال فتاة في سبها

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي، فتاة أصيبت برصاص عشوائي في مدينة سبها جنوب غرب البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي لـ”218″، الاثنين، إن حواء إبراهيم حامد (19 عامًا) أصيبت بطلق ناري في الرجل اليُمنى والبطن، وتلقت الإسعافات الأولية ومن ثم نقلت إلى بنغازي لاستكمال العلاج.

وأوضحت البرغثي، أن الفتاة حالتها الصحية مستقرة، وتتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

يشار إلى أن مستشفى الجلاء استقبل في شهر نوفمبر، مصابيْن جراء الرصاص العشوائي، وفي شهر ديسمبر تعامل مع إصابة 3 مدنيين لذات السبب.

يذكر أن المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى وقوع مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

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