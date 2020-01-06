وزير الخارجية القطري: استبعدنا من مؤتمر برلين.. وأردوغان يرى أن وجودنا يحقق التوازن

ليبيا – قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد آل ثاني إن تركيا طالبت بمشاركة قطر وتونس والجزائر في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، لافتاً إلى أن بلاده تحدثت في هذا الموضوع مع الأمم المتحدة.

وزير الخارجية القطري وفي حوار خاص أجرته معه جريدتا “المدن” و”العربي الجديد” القطرية أضاف:”ومنذ أن بدأ مسار برلين السياسي بشأن الأزمة الليبية دعمته قطر لأنها تريده أن ينجح وتحدّثنا في هذا الموضوع مع الأمم المتحدة وأبلغناها أننا مستعدّون لتقديم أي دعم للعملية السياسية في ليبيا” حسب زعه.

وأكد آل ثاني أنه تم استبعاد بلاده من الدعوة إلى مؤتمر برلين الذي تجري اتصالاتٌ لعقده وقد يعود هذا إلى أسبابٍ تخصّ الدولة المستضيفة والداعية أو الأمم المتحدة.

وتابع زاعما :” وعلى أي حال لن يثنينا هذا عن تقديم أي دعمٍ إيجابي لمسار الحل السياسي في ليبيا وعندما طلب الرئيس التركي دعوة قطر إلى المؤتمر فذلك لأنه رأى أن الدول الداعمة للقوات غير الشرعية التي تهاجم طرابلس وتريد أن تقتحمها أكثر من الدول الداعمة للحكومة الليبية الشرعية وأراد توازنا في المؤتمر ويجد أن من شأن وجودنا فيه يحقّق هذا التوازن”.

وزير الخارجية القطري قال :”أما عن دول جوار ليبيا فإنها معنيةٌ بما يحدُث هناك، ومواقفها محايدة، وتجب دعوتها إلى برلين، كما أن الأوضاع الليبية تؤثر عليها أمنيا، ولدى هذه الدول منظورها الأمني في هذا الخصوص. فلها الحق في أن تكون على الطاولة، حتى لو لم تشارك قطر في المؤتمر”.

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