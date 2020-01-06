الثني يبحث الترتيبات المالية للعام 2020 مع محافظ مصرف ليبيا المركزي

ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني الترتيبات المالية للعام 2020 وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري.

الثني ناقش مع الحبري كيفية توفير الغطاء المالي لبنود الميزانية العامة للدولة في ظل الظروف التي تعاني منها الحكومة ومصرف ليبيا المركزي من شح في الموارد المالية.

يشار إلى أن الميليشيات في طرابلس والأجسام الموازية والداعمة لها تستحوذ على كافة الاحتياطي الاجنبي وإيرادات النفط وتقوم بالصرف بها على الميليشيات المسلحة فيما تحرم معظم مدن ومناطق البلاد منها لكونها داعمة للشرعية.

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