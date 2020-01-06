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لجنة إعادة الإستقرار لبنغازي تقر 355 مليون دينار إضافية لصالح مشاريع البلدية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أقرت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح برئاسة رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأحد خلال اجتماعها العادي الأول في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي تخصيص ميزانية تقديرية إضافية قدرها 250 مليون دينار ليبي لحل كافة المختنقات والمشاكل بمنطقتي وسط البلاد والصابري وإزالة المباني الآيلة للسقوط ونقل الركام.

 اللجنة قررت بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية اعتماد الترسيات للمشاريع البالغ عددها 84 مشروعاوالمنبثقة عن محاضر اجتماعات لجنة العطاءات الفرعية بالبلدية بقيمة 105 مليون دينار ليبي.

وجاءت هذه القرارات الهامة والاستراتيجية ضمن المصادقة على محضر اجتماع اللجنة العاشر للعام 2019 وتوقيع كافة القرارات المنبثقة عنه.

وتضمنت القرارات الموافقة على صيانة مقر الهيئة العامة للتعبئة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة إضافة إلى خلق نوع من التوازن في توطين المشاريع المستهدفة بكافة فروع البلدية.

واستعرضت اللجنة التقرير المعد من قبل مكتب المشروعات ببلدية بنغازي حول مستويات تنفيذ المشاريع المقررة بالميزانية ونسب الصرف المالي والمشاكل التي تواجه بعض المشاريع بالإضافة إلى المشاريع التي تم سحبها من الشركات المتعاقد معها مصحوباً بعرض مرئي يوضح ذلك.


كما استعرضت اللجنة التقرير المعد من قبل لجنة الإشراف والمتابعة عن شهر نوفمبر للعام 2019 والمتضمن لموقف عام عن سير المشاريع المتعاقد على تنفيذها بالبلدية إضافة إلى التقرير المعد من قبل اللجنة المكلفة بزيارة مدينة أثينا و النتائج التي تم تحقيقها من خلال هذه الزيارة.

هذا وحضر اجتماع اللجنة كل من “محافظ مصرف ليبيا المركزي عضو اللجنة علي الحبري،رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي عضو اللجنة صقر بوجواري،المستشار القانوني للجنة أيمن عيسى المغربي،مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء ومقرر اللجنة رضا فرج الفريطيس” إضافة إلى كل من رئيس وأعضاء لجنة الإشراف والمتابعة باللجنة ومدير المشروعات بالبلدية ورئيس المرصد الحضري ببلدية بنغازي.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • يعني عملية النهب والسلب – الممنهج التي تقوم به الجهة الشرقية واضح المعالم ولا يخفى عن اي ليبي متورط مع الموءقتة – الى الان بعض المواطنين في سرت أكدوا انه حتى ثلاجاتهم وأفران طهيهم والتدفئة في منازلهم تم سرقتها – ونهبها من جرذان الجهة الشرقية – وصدق من سماهم جرذان – ما إتوا على شيء الا جعلوه خرابا ووباء على المجتمع –
    حتى الرقابات الاداريةً للاسف دخلت عليها الفوضى والرشوة والاستفادة الشخصية من مصالح الدولة – دون اي تمييز – والقبائل الذين تورطوا مع الجهة الشرقية – ويهتفون باسم الجيش الوطني – فليعلموا ان جيشكم هو عبارة عن مرتزقة من الاْردن ومن مصر وسوريا – ويتم تلقينهم اللهجة الليبية والعمل بهم كإعلاميين مثل الاعلامين في قناة الحدث وصحيفة الحدث وإعطاءهم معلومات حتى على المناطق الليبية – وكل هولاء – يعلنون حتى على القباءل الليبية تسليم أسلحتهم فورا وأملاكهم والخضوع للجيش وحكم حفتر بالنار والحديد – وتدمير الشباب الليبي – فعلى الشباب في القباءل الواقعين تحت إمرة آباءهم وشيوخ قَبَليَّتهم – حرية الاختيار بين كف الدماء وقيام الادارة الحكومية المدنية اساسها صحيح – تضمن مستقبل نظيف لإبناءكم وتضمن معاشات تقاعدكم – وتؤمن لكم الرعاية الصحية داخل بلادكم – وتوفر لكم علاقات خارجية اساسها الاحترام والتبادل المعرفي – وحسن الجوار – او تبقون عبيد للأردن والسيسي والإماراتيين – الذين طمعوا حتى في الطير الذي يطير في ليبيا والغزال الذي كان يوءنس حدائق ليبيا – فما بالك بالنفط والغاز / وربما حتى نساء ليبيا سيبقون مثل بنات السلطانة الي شروهم بالدولار ومدايريلهم شقق مفروشة في مصر للخدمات الليلية –
    ومحاولة الخليجيين شراء الاراضي الليبية بعقود مزورة مع المصريين / كما حصل في السودان – وستعلمون كالعبيد في اراضيكم ومحاصيلكم وإنتاجكم يذهب لابناء زايد –
    فاعلموا ان فالعرف الليبي والأرض الليبية أغلى من حفنات الدولار والتفريط في الارض في ليبيا وهي بمثابة الشرف لكم ولاجدادكم .

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