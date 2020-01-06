الجزائر تعتبر طرابلس “خطا أحمر”

قالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن العاصمة الليبية خطا أحمر ترجو ألا يجتازه أحد، داعية مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا.

وجاء البيان خلال استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، حيث أكد تبون “الموقف الثابت للجزائر حيال الأزمة الليبية والذي يستند أساسا إلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير”.

وجددا تبون حرصه على النأي بالمنطقة عن التدخلات الأجنبية لما في ذلك من تهديد لمصالح شعوب المنطقة ووحدة دولها والمس بالأمن والسلم في المنطقة وفي العالم.

ودعت الجزائر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في فرض الوقف الفوري لإطلاق النار ووضع حد للتّصعيد العسكري الذي يتسبب يوميا في المزيد من الضحايا- حسب البيان.

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