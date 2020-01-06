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الجزائر تعتبر طرابلس “خطا أحمر”

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن العاصمة الليبية خطا أحمر ترجو ألا يجتازه أحد، داعية مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا.

وجاء البيان خلال استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، حيث أكد تبون “الموقف الثابت للجزائر حيال الأزمة الليبية والذي يستند أساسا إلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير”.

وجددا تبون حرصه على النأي بالمنطقة عن التدخلات الأجنبية لما في ذلك من تهديد لمصالح شعوب المنطقة ووحدة دولها والمس بالأمن والسلم في المنطقة وفي العالم.

ودعت الجزائر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في فرض الوقف الفوري لإطلاق النار ووضع حد للتّصعيد العسكري الذي يتسبب يوميا في المزيد من الضحايا- حسب البيان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • كان من المفترض في احترام العلاقات الخارجية – من الكهل سيالة – ان لا يذهب الجزاءر او يدعوا للاوروبيين للاجتماع في طرابلس – كما كان مقرر –
    لان الاعراف الدوبلوماسية في احترام – دماء شهداء قصف الكلية العسكرية بطرابلس – تحتم على الدول المتعاطفة مع القضية الليبية – وقيام دولة اساسها التعاون – ان تقوم الجزاءر او الدول التي تعارض الاعتداء على طرابلس بإرسال وفد من خارجيتهم حتى لتعزية شهداء الكلية العسكرية الليبيين ورفع باقات ورود التعزية مع الجيش المدافع عن طرابلس ومراسم الجنازة لهولاء الطلبة اليافعين دماء الزهور –
    وليس بدعوة الكهل سيالة والسراج للحضور لدولة اخرى وهم في مصابهم – وهذا تقصير من التحضير الدوبلوماسي بين الدول – لان المصاب هنا هي ليبيا وعاصمتها طرابلس وليست دولة او منطقة اخرى . وهذه نقطة يجب عدم اهمالها في التحضير الدوبلوماسي لحسن النوايا .

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