تونس: الخيار العسكري يفاقم الأزمة الليبية

أدانت تونس عبر بيان أصدرته وزارة الخارجية، القصف الذي استهدف الكلية العسكرية في منطقة الهضبة جنوب طرابلس، والذي أسفر عن سقوط 30 قتيلا وعددا من الجرحى، مساء السبت.

وعبرت تونس عن استنكارها لاستمرار الاستهداف العشوائي للمدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية في ليبيا، معتبرة أنه يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة بأسرها.

وأكد البيان أن مواصلة اللجوء إلى الخيار العسكري سيفاقم الأزمة الليبية ويعقدها ويُقوّض فرص وجهود استئناف العملية السياسية، داعيا كافة الأطراف الليبية والإقليمية والدولية إلى العمل على الوقف الفوري للعمليات العسكرية واحترام الشرعية الدولية ومخرجات الاتفاق السياسي الليبي.

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