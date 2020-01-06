مجلس النواب يهنئ أهالي سرت بتحرير مدينتهم وهذا ما طلبه من القوات المسلحة

ليبيا – بارك مجلس النواب في بيان له اليوم الاثنين الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في مدينة سرت ، مبيناً بأن المدينة كانت قابعة تحت الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والمتطرفة.

مجلس النواب هنأ في بيانه الشعب الليبي وأهالي مدينة سرت بهذا الانتصار الذي وصفه بـ”العظيم” ، داعياً القوات المسلحة إلى تحرير كامل التراب الليبي من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية لينعم الوطن والشعب بالأمن والأمان وبالاستقرار.

كما دعا البرلمان في ختام بيانه كافة أبناء مدينة سرت للالتحام بأبنائهم من القوات المسلحة والالتفاف حول المؤسسة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية