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ميركل وتبون يدعوان لوقف التصعيد في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت مصادر صحفية إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تلقى اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تم “البحث خلاله الوضع في ليبيا، وآفاق إحلال السلام في هذا البلد، وضرورة التعجيل في إيجاد حل سياسي للأزمة والوقف الفوري للنزاع المسلح ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية”.

ودعت المستشارة الألمانية، “تبون إلى زيارة بلادها وحضور المؤتمر الدولي المقرر في برلين الشهر الجاري دعما لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الرامية لتسوية النزاع”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • مؤتمر برلين مثل ما سبقه لا وزن له ان عقد اصلا فمجرد رفض دولة واحدة من الدول الدائمة العضوية له تعنى انه لاقيمة له فمن الممكن ان ترفض فرنسا او روسيا ما يحاك من هذه الالمانية الشريرة ميركل كان غيرها اشطر

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