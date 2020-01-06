إعلام الرئاسي: الرئيس الجزائري وعد بأن بلاده ستبذل كل جهدها لإنهاء الحرب في ليبيا

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده «ستبذل كل جهدها لإنهاء الحرب والحد من التداعيات الخطرة التي تهدد الشقيقة ليبيا»، مشيراً إلى أن الجزائر«تقف دائما الى جانب الاشقاء الليبيين»، وفقًا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

ونقل المكتب الإعلامي للرئاسي ليل الأثنين عن الرئيس الجزائري قوله « أن امن الجزائر من أمن ليبيا، وان العاصمة الليبية خط أحمر».

ودان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، القصف الجوي الذي استهدف الكلية العسكرية بطرابلس وخلف عشرات من الضحايا، معتبرا أن مثل هذه الأعمال، من شأنها أن «تعمق الازمة وتزيدها تعقيدا».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أجرى محادثات في الجزائر، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تناولت «مستجدات الوضع في ليبيا وسبل تجاوز الازمة الراهنة، إلى جانب عدد من ملفات التعاون المشترك».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المحادثات شارك فيها المحادثات وزير الخارجية المفوض محمد سيالة، ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، ومستشار الأمن القومي تاج الدين الرزاقي، ومعاون آمر الحرس الرئاسي العميد محمد لاكري، والقائم بالاعمال بالسفارة الليبية محمد الجليدي وعن الجانب الجزائري، وزير الخارجية صبري بوقادوم، ووزير الداخلية كمال بلجود، و مدير الديوان برئاسة الجمهورية نور الدين عيادي، و كمال الدين رميلي ممثلاً عن وزارة الدفاع.

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