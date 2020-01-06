تونس لم تتلق دعوة لحضور مؤتمر برلين

أكدت المكلفة بالإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية التونسية رشيدة النيفر، اليوم الإثنين، أنه لم نتم دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد لحضور مؤتمر برلين، بل تمت دعوته لأداء زيارة رسمية إلى ألمانيا.

وأضافت رشيدة النيفر، في مداخلة هاتفية مع القناة الوطنية، أنها لا تملك إجابة بخصوص توجيه دعوة مباشرة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحضور فعاليات هذا المؤتمر وعدم توجيه الدعوة إلى تونس.

وقالت النيفر إنه تم خلال المكالمة الهاتفية التي جمعت، اليوم الإثنين، سعيد بالمستشارة الألمانية أنجيلا مركل التطرق إلى مؤتمر برلين والاتفاق على تواصل المشاورات بخصوص هذا الموضوع.