فلتكن شريكًا فاعلًا لمن يدعمك..”بويصير” يضع لحكومة الوفاق شروطًا ليُقبل بها كشريك

أخبار ليبيا24

قال المحلل السياسي محمد بويصير إن أي طرف يريد دعم حكومة الوفاق يريد شريكا فاعلا متماسكا جريئا قادرًا على الفعل.

وأضاف بويصير عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” :”أن الشريك لا يريد من يشعر وكأنه موظف من 9 إلى 5 فقط فى هذا الظرف، إما أن تكون قائدا فى هذه الحرب أو أن تعين من يستطيع أن يقوم بهذا الدور”.

وتابع المحلل السياسي :”قد تكون نظيفًا مهذبًا مخلصًا ، ولكن هذا ليس كافيًا لقيادة المعركة التى لا تبعد عنك أكثر من أميال قليلة”.

وهنا بدأ بويصير في حساب نفسه ضمن صف الوفاق بقوله :”نحن بحاجة إلى وزير دفاع قادر على إدارة الجانب العسكرى وتنسيق العمل مع الحلفاء ، وأيضاً هيئة أركان تقوم بدورها كاملا فى إدارة العمليات”.

وواصل بذات الصيغة :”نحن بحاجة لاستكمال بنية الجيش الليبي الذى سيحمى البلاد سواء من هذا العدوان الهمجي أو ما قد يستجد فى المستقبل”.

وعاد موجهًا كلامه لحكومة الوفاق افتراضيًا وقال :”فلتكن شريكًا فاعلًا لمن يريد أن يدعمك ، فلتقم بدورك بجدية فالدماء قد روت كثير من الأرض”.

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