المقري: تحرير سرت عملية بطولية فاجأت العالم

همسة يونس_بوابة إفريقيا الإخبارية (خاص) |

06 January, 2020

وصف الكاتب والناشط السياسي عبد الله المقري، انتصار الجيش الليبي في سرت بأنه “عملية بطولية متميزة”.

وفي رده على سؤال من “بوابة إفريقيا الإخبارية”، حول تقييمه لدخول وحدات من القوات المسلحة العربية الليبية لمدينة سرت اليوم الاثنين، قال المقري، “طلائع القوات المسلحة العربية الليبية مع فجر هذا اليوم اقتحمت قاعدة القرضابية الجوية الإستراتيجية وحررتها وفورا تم تحرير مدينة سرت بالكامل، في عملية بطولية متميزة فاجأت العالم بمن فيهم السلطان العثماني الأهوج الذي يحلم بتأسيس الدولة العثمانية الثانية في شمال إفريقيا، وكذلك عصابته الإرهـابية من الإخوان المسلمين وسراجهم اغا العميل، والذي ليس له الا الرحيل، ومغادرة الأراضي العربية الليبية فالوحدات المسلحة الراجلة والجوية والتي نفذت أوامر قائدها خليفة حفتر، بإعلان التعبئة وحالة النفير وحمل السلاح رجالا ونساء تستجيب لمعطيات لوجستية، واستراتيجية منها أن تحرير قاعدة القرضابية الجوية وعودتها للعمل ضمن قاعدة مهمة في عمق الشاطئ لجنوب البحر المتوسط وفي خليج سرت الاستراتيجي مما بموجبه تسيطر القوات الجوية العربية الليبية والتي بدأت الآن بعملية الإمدادات، ومراقبة الساحل الليبي، والدعم اللوجستي لجميع الوحدات العسكرية التي في خطتها جبهات أخرى ستنفتح بالجحيم على المنظمات الإرهـابية”، على حد قوله.

وتابع المقري، “أيضا هذه العملية المباغثة ستمكن البحرية الليبية المتواضعة ببسط مراقبتها في كامل هذا الخليج الاستراتيجي حتى مواجهة الميناء البحري مصراتة، وإحكام الحصار البحري عليها كما أن موقع سرت الميناء والمطار سيوفر الإمدادت اللوجستية، بيسر وسهولة لكل القوات المسلحة من بنغازي إلى الجنوب والغرب، وبالعكس وسيكون للقاعدة الجوية القرضابية اليد الطولي في عمق البحر المتوسط لصد أي عدوان بعد الآن يفكر فيه العدو التركي الارعن”، بحسب تعبيره.