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السراج يبحث مع الرئيس الجزائري مستجدات الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال زيارته للعاصمة الجزائرية، تناولت مستجدات الوضع في ليبيا وسبل تجاوز الأزمة الراهنة، إلى جانب عدد من ملفات التعاون المشترك.

وأكد تبون على دعم بلاده لحكومة الوفاق، وأنها تقف دائما إلى جانب الأشقاء الليبيين، وستكثف جهودها لإنهاء الأزمة الليبية.

ووصف الرئيس الجزائري، العاصمة طرابلس بالخط الأحمر، مدينا حادثة استهداف الكلية العسكرية.

من جانبه، أعرب السراج عن شكره لموقف الرئيس الجزائري الحريص على أمن واستقرار ليبيا.

وتطرق اللقاء، الاستعدادات المرتقبة لمؤتمر برلين الدولي حول الأزمة الليبية، ضمن مقترحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وأهمية مشاركة دول الجوار، وتحديدا الجزائر وتونس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • يعتبر شهر رمضان من اهم الاشهر في الاسلام ويعتبر شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر للصيام والقيام وشهر ليلة البدر ويعتبر حجم صيام هذا الشهر الزامي لكل مسلم , ولايصوم كل من الاطفال الذين لم يبلغو الحلم او المسافر والتي تزيد مسافة سفره عنه 80 كيلو متراً وايضاً الحائض والنفساء والمريض بمرض يجعله لايتحمل الصيام –

    رد

  • كان من المفترض في احترام العلاقات الخارجية – من الكهل سيالة – ان لا يذهب الجزاءر او يدعوا للاوروبيين للاجتماع في طرابلس – كما كان مقرر –
    لان الاعراف الدوبلوماسية في احترام – دماء شهداء قصف الكلية العسكرية بطرابلس – تحتم على الدول المتعاطفة مع القضية الليبية – وقيام دولة اساسها التعاون – ان تقوم الجزاءر او الدول التي تعارض الخرب عزى طرابلس بإرسال وفد من خارجيتهم حتى لتعزية شهداء الكلية العسكرية الليبيين ورفع باقات ورود التعزية مع الجيش المدافع عن طرابلس ومراسم الجنازة لهولاء الطلبة اليافعين دماء الزهور –
    وليس بدعوة الكهل سيالة والسراج للحضور لدولة اخرى وهم في مصابهم – وهذا تقصير من التحضير الدوبلوماسي بين الدول – لان المصاب هنا هي ليبيا وعاصمتها طرابلس وليست دولة او منطقة اخرى . وهذه نقطة يجب عدم اهمالها في التحضير الدوبلوماسي لحسن النوايا .

    رد

  • كان من المفترض في احترام العلاقات الخارجية – من الكهل سيالة – ان لا يذهب الجزاءر او يدعوا للاوروبيين للاجتماع في طرابلس – كما كان مقرر –
    لان الاعراف الدوبلوماسية في احترام – دماء شهداء قصف الكلية العسكرية بطرابلس – تحتم على الدول المتعاطفة مع القضية الليبية – وقيام دولة اساسها التعاون – ان تقوم الجزاءر او الدول التي تعارض الاعتداء على طرابلس بإرسال وفد من خارجيتهم حتى لتعزية شهداء الكلية العسكرية الليبيين ورفع باقات ورود التعزية مع الجيش المدافع عن طرابلس ومراسم الجنازة لهولاء الطلبة اليافعين دماء الزهور –
    وليس بدعوة الكهل سيالة والسراج للحضور لدولة اخرى وهم في مصابهم – وهذا تقصير من التحضير الدوبلوماسي بين الدول – لان المصاب هنا هي ليبيا وعاصمتها طرابلس وليست دولة او منطقة اخرى . وهذه نقطة يجب عدم اهمالها في التحضير الدوبلوماسي لحسن النوايا .

    رد