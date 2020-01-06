اخبار ليبيا الان

اجتماع خماسي في القاهرة بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 55 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن عقد اجتماع الأربعاء المقبل في القاهرة، بين وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، لبحث آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وبحسب بيان صدر الاثنين عن الخارجية المصرية فإن وزير الخارجية سامح شكري يستضيف الأربعاء بالقاهرة، اجتماعا تنسيقيا وزاريا يضم وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص.

ويأتي الاجتماع لبحث مجمل التطورات المتسارعة على المشهد الليبي مؤخرا، وسبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجهِ الأزمة الليبية، والتصدي إلى كلِ ما من شأنهِ عرقلةَ تلك الجهود، بالإضافة إلى التباحث حول مجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • بعدما راى المعتوه اردوغان العين الحمراء من مصر حشود برية على الحدود الليبية ومناورة بحرية جوية تراجع عن كلامه السابق بارسال وحدات تركية مقاتلة وقال انهم مقاتلين اجانب ينسق بينهم ضابط كبير تركى وما الداعى اذا لطلب موافقة البرلمان التركى وهذا ليس جديد وموجود بالفعل ولم يغير سبطرة الجيش الوطنى بل حرر سرت فى ثلاث ساعات فقط وسيطر عل اكبر قاعدة جوية وميناء بحرى فى مدينة داعمة للجيش الوطنى وستغير الموازين لصالح الجيش الوطنى لانها تجعل الجيش شرق مصراطة مباشرة وراينا ايقاف الدراسة فى مصراطة والاستعداد للمواجهة مع الجيش مع سحب المليشيات من طرابلس وهذه المرة يمكن للجيش استهدافهم على الطريق بالطيران عكس ما سبق مع الانذار بالامان عند الانسحاب

    رد