اجتماع خماسي في القاهرة بشأن ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن عقد اجتماع الأربعاء المقبل في القاهرة، بين وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، لبحث آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وبحسب بيان صدر الاثنين عن الخارجية المصرية فإن وزير الخارجية سامح شكري يستضيف الأربعاء بالقاهرة، اجتماعا تنسيقيا وزاريا يضم وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص.

ويأتي الاجتماع لبحث مجمل التطورات المتسارعة على المشهد الليبي مؤخرا، وسبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجهِ الأزمة الليبية، والتصدي إلى كلِ ما من شأنهِ عرقلةَ تلك الجهود، بالإضافة إلى التباحث حول مجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.