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بلدية سرت: على مؤسسات البلدية مباشرة عملها بشكل اعتيادي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت بلدية سرت، كافة المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية والقطاعات، بمباشرة عملها اليوم الثلاتاء.

وأشارت البلدية في بيان لها، أن مباشرة الأعمال في القطاعات الصحية والخدمية، سيكون يوم عادي لأجل تقديم الخدمات للمواطنين.

وتأتي دعوة بلدية سرت، بعد إعلان سيطرة الجيش الوطني على المدينة يوم أمس الاثنين، في عملية عسكرية خاطفة وخالية من الدماء، لم تستمر طويلا، تمكنت من خلالها قوات الجيش ، من السيطرة على كامل مدينة سرت بعد أن انقسمت القوة التي تحميها بين من سلّم ومن فضل الانسحاب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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