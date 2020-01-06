الحركة الوطنية الشعبية: تحرير سرت يعني انتهاء سطوة الارهاب في ليبيا

هنأت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، القيادة العامة، وضباط وجنود القوات المسلحة العربية الليبية، وكافة جموع الشعب الليبي بمناسبة تحرير مدينة سرت بلاط الشهداء من قبضة من وصفتهم الميليشيات الإرهابيين والزنادقة.

وقالت الحركة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء إن سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية على مدينة الرباط الأمامي سرت يعني انتهاء سطوة الارهاب، واستعادة الأمن والأمان للمدينة وجوارها، وعودة البهجة والسرور للمواطنين بعد التسع العجاف.

وأضافت الحركة في بيانها الموقع باسم المتحدث باسمها ناصر سعيد أن تحرير مدينة سرت يعد حدث تاريخى مهم فهى العاصمة السياسية الرسمية لليبيا وفقا لقرارات اللجنة الشعبية العامة التي لم تلغى وهي العاصمة الجغرافية لموقعها الرابط بين شرق وغرب وجنوب ليبيا .

وأكدت الحركة مجدداً أن القوات المسلحة العربية الليبية هي درع الوطن الحصين الذي قدم ولايزال التضحيات من أجل الدفاع عن الشعب الليبي، وهي لا تزال تقوم بدورها الحاسم في استئصال جذور الميليشيات الإرهابية والإجرامية التي تعبث بأمن واستقرار ليبيا بحسب تعبيرها.

ودعت الحركة جميع المواطنين إلى استمرار ملحمة التكاتف بين أفراد الشعب الليبي وقواته المسلحة في حربها ضد جماعات الغدر والضلال حتى تندحر تنظيمات وجماعات الإرهاب التي ما فتئت تنشر الخراب والدمار في ربوع ليبيا طيلة سنوات فبراير المظلمه . و

ونبه البيان كافة القوى والوطنية وابناء الشعب الليبي الى ان الاخوان والمليشيات والدواعش قد يدفعون باعمال استفزازية وشعارات ( كلمة حق اريد بها باطل) للتشويش على انتصارات القوات المسلحة العربية الليبية وبث الفتنة وزعزعة الأمن في المدن التي يتم تحريرها وهى التى واجهت الناتو وتعد اليوم حاضنة للقوات المسلحة العربية الليبية .