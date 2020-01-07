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أهالي سرت: دخول الجيش للمدينة “لحظة تاريخية”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحّب أهالي مدينة سرت، بسيطرة الجيش الوطني على كامل المدنية، واصفين لحظة دخول وحدات الجيش إلى سرت باللحظة التاريخية.

وأشار الأهالي في بيان بمناسبة دخول الجيش إلى سرت، أن المدنية تحررت من “قبضة الإخوان المسلمين”، مؤكدين رفضهم لأي تدخل تركي في الشؤون الليبية.

وأكد أهالي المدينة، دعمهم الكامل للقوات المسلحة وللقائد العام المشير خليفة حفتر.

وعبّر البيان عن أمنياته بتحرير طرابلس ودخول الجيش الوطني، لتكتمل فرحة الشعب الليبي، بعد سيطرة الجيش على كامل التراب الليبي.

ودعا البيان كافة أفراد القوات المسلحة وجيمع أفراد الأجهزة الأمنية، بالالتحام فورا بوحدات الجيش الوطني لتأمين مدنهم.

كما دعا البيان أهالي المدينة بضبط النفس والمحافظة على سرت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • كنت اقول من قبل ان القوات ستتقدم الى طرابلس مرورا بسرت ومصراطة الى طرابلس ولم اكن اتصور ان يكون المرور من خلال سرت فى ثلاث ساعات فقط ولنرى كام ساعة يمر فيها الجيش العربى من مصراطة الى طرابلس خاصة ان مصراطة لم يعد فيها تريس فيها اطفال وعواجيز ونساوين قنونو وصوان والمنقوش !!!

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