أهالي سرت: دخول الجيش للمدينة “لحظة تاريخية”

رحّب أهالي مدينة سرت، بسيطرة الجيش الوطني على كامل المدنية، واصفين لحظة دخول وحدات الجيش إلى سرت باللحظة التاريخية.

وأشار الأهالي في بيان بمناسبة دخول الجيش إلى سرت، أن المدنية تحررت من “قبضة الإخوان المسلمين”، مؤكدين رفضهم لأي تدخل تركي في الشؤون الليبية.

وأكد أهالي المدينة، دعمهم الكامل للقوات المسلحة وللقائد العام المشير خليفة حفتر.

وعبّر البيان عن أمنياته بتحرير طرابلس ودخول الجيش الوطني، لتكتمل فرحة الشعب الليبي، بعد سيطرة الجيش على كامل التراب الليبي.

ودعا البيان كافة أفراد القوات المسلحة وجيمع أفراد الأجهزة الأمنية، بالالتحام فورا بوحدات الجيش الوطني لتأمين مدنهم.

كما دعا البيان أهالي المدينة بضبط النفس والمحافظة على سرت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية