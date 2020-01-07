مركز بنغازي الطبي يعلن حالة الطوارئ

قامت إدارة مركز بنغازي الطبي، بتجهيز الطوارئ وغرفة الإنعاش، وغرف الإيواء بالبرج الأول بالدور الثالث، وتوفير العناصر الطبية والطبية المساعدة بالإضافة إلى المستلزمات الطبية.

وأشارت إدارة المركز، إنها شكّلت لجنة الأزمة، للتعامل مع الحالات المرضية، إضافة إلى تجهيز جداول المناوبة في كل الأقسام، وتنظيم عمل العمليات الجراحية، من جراحة عامة وجراحة عظام وجراحة المسالك، وأطباء التخدير، وأيضا وضع جدول لإستدعاء الأطباء بالعمليات بشكل سريع.

وأعلنت إدارة مركز بنغازي الطبي، أنه تم الاتفاق على عمل دورة تدريبية للأطباء الجدد، لرفع من كفاءتهم وتدريبهم على كيفية استقبال وإسعاف الحالات الطارئة، والإنعاش الرئيسي.

وتأتي التجهيزات بالمركز الطبي، بناءا على قرار من وزير الصحة في الحكومة المؤقتة، سعد عقوب برفع حالة التأهب والطوارئ، لمواجهة الأزمة في جميع مستشفيات بنغازي، تحسبّا لأي طارئ.

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