التكتل المدني ينظم ندوة عن ظاهرة الفساد المالي والإداري في ليبيا

أقام التكتل المدني الديمقراطي، ندوة عن “الفساد المالي والإداري: الظاهرة .. أبعادها وآثارها”، بالقاعة الرئيسية للجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية (LIMU) بمدينة بنغازي، تضمنت على عدة محاور.

وأوضح التكتل، أن من أدار الندوة، الدكتور عاشور شوايل والأستاذ سعد عقيلة، وسط حضور فاعل من المختصين والمهتمين.

وقدّمت الندوة ورقة حول أهمية طرح موضوع الفساد، المستشري كالوباء وخاصة في هذه المرحلة، بعد ترحيب رئيس التكتل المدني الديمقراطي الدكتور محمد سعد بالحضور، الذي شارك في محاور الندوة، مؤكداً أن التكتل يضع مكافحة الفساد ضمن الأهداف الاستراتيجية التي اشتمل عليها برنامجه السياسي.

وحول المحاور التي تناولتها الندوة، قدّم الأستاذ عبد المنعم الوحيشي ورقة بعنوان “الفساد مضمونه وأبعاده”، تحدث فيها عن بعض تعريفات الفساد وأبعاده وأشكاله المختلفة.

وشاركت الدكتورة جازية شعيتر بورقة عن “السياسة الجنائية في مكافحة الفساد”، والتي أشارت فيها إلى عدد وافر من القوانين والتشريعات الليبية لمكافحة الفساد.

وتحدّث الأستاذ إبريك سويسي، عن ظاهرة الفساد في التمثيل الدبلوماسي، مشيراً إلى خطورة التعيينات التي شهدها السلك الدبلوماسي، بعيداً عن المعايير المهنية.

وشاركت الأستاذة نجيبة استيتة بورقة عن “ظاهرة الفساد في قطاع التعليم وخاصة في شقه التربوي” تحدثت من خلالها حول تأهيل المعلمين والأعداد المهولة المحسوبة على التعليم ولا يحملون مؤهلات تربوية، مستعينة في ذلك بعرض فيديو، عن حالات واقعية في مناطق مختلفة.

وفي ختام الندوة، أتيحت الفرصة للمداخلات والاستفسارات من الحاضرين، والتي جاءت في المجمل، متسقة مع محاور الندوة، مع الثناء على جهود التكتل المدني الديمقراطي في تنظيم مثل هذه الندوات، والمطالبة بأن تتلوها ندوات أخرى لتعميق الوعي بخطورة الفساد المالي، والإداري وما يتبعهما من فساد أخلاقي مجتمعي.

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