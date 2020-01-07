قسم التراخيص طرابلس يصدر الإحصائية السنوية للمهام المنجزة

أعلن قسم التراخيص المركبات الآلية طرابلس، عن إعداده تقريره السنوي عن إحصائية للأعمال المنجزة خلال العام 2019 و المتمثلة.

وأوضح القسم، أن عدد المركبات الآلية المسجلة في العام 2019 لليبيين “خاصة- نقل- ركوبة- جرار- مقطورة- راس جر- دراجة نارية، 185379 آلية ، مائة وخمسة وثمانون وثلاثمائة و تسعة وسبعون آلية”.

وأشار قسم التراخيص المركبات الآلية، عدد المركبات الآلية المسجلة في 2019 للوافدين، بلغ عددها 120 مائة و عشرون آلية متنوعة، ما بين “خاصة- نقل- جرار- مقطورة- راس جر- دراجة- الة.

وحول الإحصائية السنوية لرخص القيادة، أفاد القسم أن عدد الرخص الممنوحة بلغ 2021 رخصة بواقع 1848 رخصة درجة أولى و 7 دراجة نارية و 168 درجة ثانية .

والإحصائية السنوية للفحص الفني بلغت 88860 مركبة، وبلغ عدد عدد المركبات التي أجريَ لها الفحص الدوري 24726 وبلغ عدد فحص التسجيل 62600 وبلغ عدد فحص أول ركوبة عامة 1426 وبلغ عدد إلغاء ركوبة 6 وأخيرا، بلغ عدد تعديل هيكل 102 مركبة.

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