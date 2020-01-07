غلق 3 صيدليات في الزنتان لعدم التزامها بالمواصفات القياسية

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء، إغلاق ثلاث صيدليات في الزنتان؛ لعدم التزامها بالمواصفات القياسية الليبية.

وقال المركز في بيان إن مفتشيه في الزنتان شنوا رفقة عناصر الحرس البلدي حملة تفتيشية على على الصيدليات الخاصة في المنطقة، تبين خلالها عدم التزام صيدليات الجزيرة والعالمية والمدينة بالإشتراطات الصحية، وبناء عليه تقرر غلقها إلى حين توافر الشروط المطلوبة.

اقرأ أيضا إنذارات بالإغلاق إلى 3 مدارس في البيضاء

وشملت مخالفات الصيدليات «سوء النظافة، وانتهاء صلاحية بعض الأدوية، وعدم وجود ترخيص مزاولة مهنة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بها وعدم التزامهم بالزي المخصص، وعدم وجود أي مستند أو مؤهل علمي للقائم بالبيع في تلك الصيدليات».

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المركز لحملات تفتيشية دورية على المحال والأسواق في الداخل، وفحص الشحنات المستوردة من الخارج في الموانئ والمطارات، قبل السماح ببيعها للمستهلكين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا