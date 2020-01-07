وفقة احتجاجية في ودان رفضاً للتدخل التركي في ليبيا

ندد عدد من أهالي مدينة ودان ببلدية الجفرة في وقفة احتجاجية بالتدخل التركي في الشأن الليبي الخاص مؤكدين أنهم على أهبة الاستعداد لصد ورد هذا العدوان.

وفي ساحة الشهيد نورالدين عابور بالمدينة وخلال الوقفة الاحتجاجية أصدر الأهالي بياناً أعلنوا فيه استنكارهم ورفضهم التام لهذا التدخل وبأنهم “سيُضحون بدمائهم من أجل الدفاع عن الوطن” كما جددوا تأييدهم الكامل للجيش الوطني في محاربته للإرهاب.

ومنذ لحظة تصويت البرلمان التركي على قرار التدخل العسكري في ليبيا، بدأت بيانات الشجب و التنديد والرفض تصدر من قبل مكونات ومدن وقبائل من مختلف المناطق الليبية.

وشهدت في جل المدن الليبية خروج مظاهرات رافضة للاتفاقية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الحكومة التركية، وعزم أنقرة إرسال قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق.

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