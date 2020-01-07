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وفقة احتجاجية في ودان رفضاً للتدخل التركي في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ندد عدد من أهالي مدينة ودان ببلدية الجفرة في وقفة احتجاجية بالتدخل التركي في الشأن الليبي الخاص مؤكدين أنهم على أهبة الاستعداد لصد ورد هذا العدوان.

وفي ساحة الشهيد نورالدين عابور بالمدينة وخلال الوقفة الاحتجاجية أصدر الأهالي بياناً أعلنوا فيه استنكارهم ورفضهم التام لهذا التدخل وبأنهم “سيُضحون بدمائهم من أجل الدفاع عن الوطن” كما جددوا تأييدهم الكامل للجيش الوطني في محاربته للإرهاب.

ومنذ لحظة تصويت البرلمان التركي على قرار التدخل العسكري في ليبيا، بدأت بيانات الشجب و التنديد والرفض تصدر من قبل مكونات ومدن وقبائل من مختلف المناطق الليبية.

وشهدت في جل المدن الليبية خروج مظاهرات رافضة للاتفاقية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الحكومة التركية، وعزم أنقرة إرسال قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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